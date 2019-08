“Ik ben pas bevallen op mijn 36ste en officieel dus geen oude moeder. Toch ben ik ook geen jonge”

Ik ben bevallen op mijn 36ste en officieel dus geen oude moeder. Dat ben je – zo las ik in de krant – pas als je na je 39ste een kind op de wereld zet. Toch ben ik ook geen jonge moeder. Op de zwangerschapscursus die ik volgde, lag de gemiddelde leeftijd tien jaar lager. En toen ik ’s nachts de spoedafdeling binnenstrompelde, omdat mijn water was gebroken en ik weeën had, voerde ik een memorabel gesprek met een verpleegster van een jaar of vijftig.