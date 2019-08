Vijf tieners opgepakt in Benidorm voor groepsverkrachting van 20-jarige toeriste

Vijf Franse tieners zijn woensdag in Benidorm gearresteerd op verdenking van de groepsverkrachting van een 20-jarige Noorse toeriste. Dat meldt de Spaanse politie.

Volgens de politie gaat het om vijf Franse toeristen, allen 18 of 19 jaar oud. Het vijftal werd woensdag gearresteerd nadat de politie een noodoproep ontving vanuit een lokale kliniek, waar twee 20-jarige Noorse vrouwen (die permanent in Spanje zouden wonen) om hulp waren komen vragen. De vrouwen hadden de Franse mannen leren kennen via sociale media, en vervolgens met hen afgesproken in Benidorm. Samen waren ze in het appartement waar de verdachten verbleven beland. Nadat één van de vrouwen was aangerand en het appartement had verlaten, was de andere vrouw verkracht door de vijf mannen.

Het vijftal moest donderdag een eerste keer voor een rechter verschijnen. Het is niet duidelijk of ze daarbij al schuld hebben bekend.

Heet hangijzer

Seksueel geweld is dezer dagen een bijzonder heet hangijzer in Spanje, nadat vijf mannen die zichzelf de “Wolf Pack” noemden in 2016 een jonge vrouw verkrachtten tijdens het stierenrennen in San Fermin. Ze kregen toen in eerste instantie een bijzonder lichte straf, wat massaprotesten in heel Spanje teweegbracht. De Spaanse regering beloofde daarop om de straffen voor (groeps)verkrachting fors te verhogen.