Dit is het groenste dorp van Frankrijk, al is er een enkeling die dat vervloekt: “Dat ze mijn boerderij maar snel komen opkopen”

In heel Frankrijk besproeien boeren dezer dagen hun velden. Héél Frankrijk? Neen. Eén klein dorpje in Bretagne biedt moedig weerstand aan de pesticiden. En net als het dorpje van Asterix – dat hier in de buurt lag – is dit plaatsje een doorn in het oog van de lokale prefect. Al geldt dat ook voor een enkeling onder de 600 inwoners, die het pesticideverbod vervloekt. “Dat ze mijn boerderij maar snel komen opkopen.”