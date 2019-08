Vlaanderen denkt aan verplichte geluidsisolatie in woningen: waarom, hoe werkt dat en wat gaat dat kosten?

Naast de al bestaande voorschriften rond dakisolatie denkt Vlaanderen ook aan de invoering van duidelijke voorschriften rond akoestische isolatie, zeker voor woningen die in de buurt van lawaaierige wegen of spoorlijnen worden gebouwd. “Akoestische isolatie is iets helemaal anders dan dak- of muurisolatie”, beklemtonen experts.

Is akoestische isolatie vandaag al verplicht?

Er bestaan vandaag binnen de sector codes van goede praktijken rond akoestische isolatie die aannemers in principe moeten volgen, de zogenaamde NBN-normen. Maar in de praktijk worden die bijlange niet altijd nageleefd, zeker niet wanneer de eigenaars van de woning aandringen op een lagere bouwprijs. “Rond energienormen en thermische isolatie bestaan vandaag erg strenge overheidsreglementeringen, voor akoestische isolatie is dat niet het geval”, zegt architect Marcelo Blasco, expert op het gebied van bouwakoestiek. “Komt bij dat er bij het grote publiek ook heel lang weinig aandacht was voor de akoestische eigenschappen van een woning. Al is dat fel aan het veranderen. Hoe dichter we op elkaar gaan wonen – wat toch de woontrend wordt – hoe belangrijker geluidsisolatie zal worden, zeker in appartementsgebouwen.”

Hoe stil kan geluidsisolatie je huis maken?

Niet muisstil: “Wie vandaag een huis bouwt, kan zijn aannemer vragen de NBN-normen toe te passen. Je kan dan kiezen uit twee niveaus van geluidsisolatie: een normaal comfort, waarbij 7 op de 10 mensen tevreden zijn over het geluidsniveau binnen, of een verhoogd comfort, waarbij 90 procent tevreden is”, aldus Blasco. “Maar dat is telkens bij normaal gedrag en gebruik: als je buurman een feestje geeft en zijn stereo luid zet, zal je dat nog steeds horen. Het blijft een woning, geen bunker.”

Hoe isoleer je een woning tegen lawaai van buitenaf?

“Het belangrijkste is dat dit al op de tekentafel gebeurt. Wil je een stille woning, moet ook de structuur – de basis – van het gebouw daarop voorzien zijn”, beklemtoont Blasco. “Geluid verplaatst zich onder meer via trillingen, dus moet de structuur van het gebouw die trillingen neutraliseren, ervoor zorgen dat die zich niet verder door de woning verspreiden.”

En wat met ramen, gevels en daken?

De ramen en het glas erin zijn sowieso heel belangrijk. “Een vaak voorkomende misvatting is dat driedubbel glas – wat vandaag erg populair is omdat het zeer goed thermisch isoleert – ook akoestisch goede resultaten oplevert. Maar dat klopt niet, omdat je bij dit type glas net nog meer resonantie hebt. Kies beter voor zogenaamd asymmetrisch dubbel glas, waarbij de twee glasplaten een verschillende dikte hebben én ertussen een geluiddempende laag is aangebracht.” Ook het dak is vaak erg geluidsgevoelig. “Dat kan worden opgevangen door het dak vanbinnenuit te verzwaren met extra geluidsisolatie.” Aan de gevel van een woning is vaak het minste werk, gelet op de dikte van de meeste gevels. “Het is wel belangrijk alle spleten en kieren te dichten, en ook rolluikopeningen en ventilatieroosters akoestisch te isoleren”, zegt professor Edwin Reynders, docent bouwakoestiek (KU Leuven).

Wat kost de akoestische isolatie van een woning?

Ruwweg mag je stellen dat de prijs voor de bouw van een akoestisch goed geïsoleerde woning zo’n 10 procent duurder is. Vandaar dat de Vlaamse overheid bekijkt of er voor akoestische isolatie premies moeten komen. In Brussel zijn die er al. Het gaat dan niet alleen om het afschermen tegen verkeerslawaai, maar ook het akoestisch isoleren binnenshuis. “In Brussel zijn heel wat oudere herenhuizen de voorbije jaren in appartementen opgedeeld”, klinkt het bij het Brusselse departement Leefmilieu. “De houten vloeren laten echter heel wat geluid van de onder- en bovenburen door. Het akoestisch isoleren van deze vloeren kan een groot deel van de geluidsoverlast wegnemen.”

Is een woning die thermisch goed beschermd is via dikke muur- en dakisolatie meteen ook akoestisch goed geïsoleerd?

“Veel mensen denken van wel, zeker wanneer ze in brochures lezen dat het gebouw ‘supergeïsoleerd’ is. Maar meestal slaat dat enkel op de thermische aspecten”, beklemtoont Marcelo Blasco. “Afhankelijk van welke soort thermische isolatie wordt gebruikt, houdt die soms amper geluiden tegen. Ik herinner me een appartementsgebouw waar de slaapkamer van de algemene traphal was gescheiden door forse snelbouwstenen, met uitstekende thermische eigenschappen. Op het vlak van energiezuinigheid dus geen probleem. Maar qua akoestiek houdt zo’n steen dan weer heel weinig geluiden tegen.”