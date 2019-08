“Nora, schat, ik hou van je”: politie speelt bandje van moeder in jungle af om vermist meisje (15) te vinden

“Nora, schat, ik hou van je. Mama is hier.” Die woorden weergalmden donderdagochtend door de Maleisische jungle.

Om de vermiste Nora Quoirin (15) terug te vinden, gebruikt de Maleisische politie de stem van haar moeder Meabh. Op band, welteverstaan. Opnames van Meabh die om haar dochter roept werden via luidsprekers afgespeeld in de jungle, waar de Ierse tiener afgelopen zondag verdween.

Het meisje verbleef in een natuurreservaat op een zestigtal kilometer van Kuala Lumpur. Ze was er samen met haar ouders en jongere broer op vakantie. Dit weekend schrok haar vader zich dan ook een bult toen haar slaapkamerraam openstond, maar zij zelf nergens meer te bespeuren was.

Het gezin gelooft dat Nora ontvoerd is. Volgens hen is het ondenkbaar dat Nora, die speciale zorgen nodig heeft, haar kamer uit zichzelf verlaten heeft. De politie wil voorlopig nog alle pistes open houden. “We sluiten niets uit”, klinkt het. “Maar de kans dat ze gewoon verdwaald is, is even groot. We hopen dat we op deze vijfde dag eindelijk de vermiste terugvinden.” De agenten verdeelden zich in zes teams en kamden elk ongeveer 6 500 vierkante kilometer van de jungle uit. De zoektocht leverde voorlopig geen resultaat op.