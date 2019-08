Koppel dat zaterdag terugkeert uit Corsica wacht ginder nog altijd op bagage uit Brussel

Antwerpen - Een groep Antwerpse duikers die zaterdag door problemen aan de bagageband op Brussels Airport zonder valiezen naar Corsica moest vertrekken, heeft donderdagmiddag eindelijk vijf van de negen valiezen gekregen. Hun dochter en schoonzoon, die zaterdag al terug naar België keren, zouden hun bagage pas vrijdag krijgen.

“Hopelijk gaan de valiezen niet verloren op de terugweg naar Brussel”, zucht Patricia van Soest. Zij en haar familie zaten met een serieus déjà-vugevoel toen ze zaterdagochtend vanop Zaventem naar Corsica vertrokken voor een duikvakantie. Want net als vorige zomer moeten ze het weer zonder bagage stellen. Door problemen met de bagageband op Zaventem konden ze, net als een paar duizend andere reizigers, enkel handbagage meenemen. De ruimbagage zou dan zo snel mogelijk worden nagestuurd.

Maandag hadden de meeste lotgenoten die op andere bestemming vlogen hun bagage gekregen. Maar niet de Antwerpse groep duikers.

“We vinden het ook verschrikkelijk voor die mensen. De meeste achtergebleven stukken zijn intussen op hun bestemming. Maar op Corsica is er maar een vlucht op zaterdag”, zei Maaike Andries van Brussels Airlines een paar dagen geleden. “Dus moeten we op zoek naar alternatieven. Zo is de bagage van die mensen vertrokken via Lyon en Montpellier. Van daar gaat het naar Ajaccio en dan met een lokaal transportbedrijf tot bij onze klanten.”

Pas vandaag, donderdagmiddag, zijn vijf van de negen valiezen aangekomen. Vier valiezen zullen wellicht pas morgen arriveren. Bij die valiezen is ook die van haar dochter en schoonzoon. Maar veel geniet zullen die er niet meer van hebben want ze keren zaterdag naar België terug.

Zonder bagage op zee

Opvallend genoeg maakte het gezin vorige zomer exact hetzelfde mee. “Vorig jaar, op 7 juli, vlogen we met Brussels Airlines vanuit Zaventem naar Ajaccio. We zouden daar aan boord gaan van een catamaran die we gehuurd hadden om een week rond Corsica te varen en er te gaan duiken. Op Zaventem aangekomen bleek dat er een defect was aan de bagageband zodat we onze bagage moesten laten staan. Pas op vrijdag 13 juli zijn onze koffers toen aangekomen. Toen we het bericht kregen dat ze eindelijk gearriveerd waren, hadden we al koers gezet naar Ajaccio om de volgende morgen de boot proper te kunnen inleveren. We zijn niet een keer kunnen gaan duiken op zee.”

“Ik heb toen bij thuiskomst een mail gestuurd naar Brussels Airport, naar Brussels Airlines en naar bagageafhandelaar Swissport en van alle drie een mail teruggekregen dat het hier ging om overmacht en dat zij niets voor ons konden doen.”

Maaike Andries van Brussels Airlines zegt dat nu bekeken wordt wat er voor die klanten kan gedaan worden.

Patricia heeft intussen wel al excuses gekregen van Brussels Airlines, maar heeft toch ook al een klacht ingediend bij het Europees Centrum voor de Consument (ECC).

