Politie krijgt opvallende dankbrief: “Ik was een gevaar op de weg”

De Franse politie van het departement Haute-Savoie heeft een merkwaardige dankbrief gekregen nadat ze een automobilist hadden bekeurd voor te snel rijden.

“Ik wou u gewoon danken voor uw interventie”, schrijft de man in een handgeschreven brief aan de politieploeg die hem in Annecy had tegengehouden. De politie zette de brief donderdag op Twitter.

Une lettre de remerciements assez anodine est parvenue à PoliceNat74.

Nous ne pouvons que nous féliciter que la leçon a porté pour le plus grand bénéfice de la sécurité routière. pic.twitter.com/EWfJyjqKl9 — Police nationale 74 (@PoliceNat74) August 8, 2019

“U bent in zekere zin de schok geweest die me heeft doen inzien dat niet de anderen maar ik het gevaar op de weg was. Ik had het moeten weten, want al vijftien jaar lang heeft mijn entourage schrik om met mij in de auto te stappen, maar ik dacht dat ze de zaken opbliezen”, zegt de autobestuurder verder. Hij verzekert dat hij de sanctie ten volle aanvaardt.