Vrouw op fiets zwaargewond na aanrijding door auto in Deinze

De Kortrijkstraat in Deinze Foto: Google Maps

Deinze - In het Oost-Vlaamse Deinze is een vrouw op de fiets donderdag zwaargewond geraakt bij een aanrijding door een auto op een zebrapad. De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht.

Het ongeval gebeurde donderdagvoormiddag in de Kortrijkstraat in Deinze. De exacte omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk, maar een auto reed op de parallelweg ter hoogte van de Bullenstraat een fietser aan. De vrouw bevond zich met haar fiets op het zebrapad. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar ze verkeerde niet in levensgevaar.