Lega blaast Italiaanse regering op: “Laten we snel het woord aan de kiezers geven”

De Italiaanse regering is gevallen. De extreemrechtse regeringspartij Lega, onder leiding van vicepremier Matteo Salvini, heeft het vertrouwen in de huidige coalitie met de Vijfsterrenbeweging opgezegd, nadat die partij een regeringscrisis had uitgelokt door een groot spoorwegproject tegen te houden.

“Italië heeft zekerheid, moed en gezamenlijke beslissingen nodig”, klonk het eerder op de dag al in een mededeling van de Lega. “Elke dag die voorbijgaat is een verloren dag. Voor ons is het enige alternatief voor deze regering om Italianen hun zegje te laten doen bij een nieuwe verkiezing.” Een herschikking van de regering kan volgens de Lega ook geen oplossing bieden, klinkt het, wegens het dagelijkse gekissebis binnen de coalitie.

Na spoedoverleg bleken ook alle andere oplossing onmogelijk, waarop Salvini de stekker uit de Italiaanse regering trok en snelle vervroegde verkiezingen eiste. “Laten we meteen naar het parlement gaan om er akte van te nemen dat er geen meerderheid meer is, en laten we snel het woord aan de kiezers geven”, zo luidde een communiqué van de vicepremier. “Het heeft geen nut verder te gaan met ‘neen’ en ruzies zoals in de laatste weken, de Italianen hebben nood aan zekerheid en een werkzame regering.”

Volgens de Italiaanse media zouden de nieuwe verkiezingen voor oktober zijn.

Hogesnelheidstrein

De directe aanleiding voor de val van de Italiaanse regering is het gekissebis tussen de Lega en de Vijfsterrenbeweging over de hogesnelheidstrein tussen Turijn en Lyon. Lega en zowat alle andere partijen in het parlement willen graag dat dat project wordt afgewerkt, maar de Vijfsterrenbeweging had daartegen een veto uitgesproken.