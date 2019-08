Vrouw die baby van beste vriendin doodschudde, krijgt vijf jaar cel

Maasmechelen - Een vrouw die vorig jaar een drie maanden oude baby doodschudde tijdens het babysitten, is tot vijf jaar celstraf veroordeeld.

Het drama deed zich voor op 8 november. Dominique B. (30) uit Maasmechelen stemde toe om een namiddagje op het zoontje van haar beste vriendin te passen, hoewel ze 36 weken zwanger was en oververmoeid. Toen het jongetje een hevige huilbui kreeg, liep het mis. De vrouw verloor haar geduld en schudde het kind hevig door elkaar. De baby liep zware verwondingen op, ook wel bekend als het sha­ken­baby­syn­droom. Dominique B. verwittigde zelf de hulpdiensten, maar zei dat ze van de trap gevallen was met de baby in haar armen.

Het kindje overleed negen dagen later in het ziekenhuis. Autopsie bracht de waarheid aan het licht. “Ik heb gelogen omdat ik zoveel schrik had”, verklaarde de vrouw. Hoewel het Openbaar Ministerie een straf met uitstel had gevraagd, veroordeelde de rechter haar tot vijf jaar effectief. Haar advocaat noemt het vonnis “onmenselijk” en tekent beroep aan. De vrouw beviel na de feiten van haar derde kindje. De baby wordt opgevangen door de papa en de adoptievader van Dominique B.