Rookverbod in wagen: in september staan controleurs klaar aan 200 schoolpoorten

Vanaf het nieuwe schooljaar zullen inspecteurs van de Controledienst Tabak en Alcohol aan de schoolpoort toezien op de naleving van het rookverbod in wagens met kinderen onder de zestien. De inspecteurs zullen postvatten aan basisscholen, kleuterscholen en crèches. In september hopen ze bij honderd tot tweehonderd schoolpoorten te kunnen controleren.

Over tien dagen is het zover. Dan geldt het rookverbod in wagens met kinderen in heel het land. De wet hierover werd in april goedgekeurd.

Probleem: de inspecteurs die moeten toezien op de naleving van ...