Moorden om een oorlog te ontketenen: wie zijn de vier sekteleden die actrice Sharon Tate vermoordden in opdracht van Charles Manson?

“Zo gruwelijk als je maar kan.” Dat was de order van Charles Manson, toen hij vier leden van zijn hippiesekte uit moorden stuurde naar de Normandische villa op 10050 Cielo Drive, bij Beverly Hills. Want het was niet de goeroe zelve die daar, exact een halve eeuw geleden, de beeldschone en hoogzwangere actrice Sharon Tate (25) en vier anderen gruwelijk vermoordde. Dat liet hij over aan zijn family. De aspirant-non, de tienermoeder, de topless danseres en de wietdealer: álles deden ze voor de liefde van Manson.