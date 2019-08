Dakloze vader van vier keerde dronken terug naar zijn tent toen hij werd doodgereden op Brusselse Ring

De 46-jarige Brusselaar David Galmart die woensdagochtend in Anderlecht omkwam toen hij te voet de Ring wou oversteken, was eerder die nacht met een hoofdwonde en dronken het ziekenhuis binnengebracht. Toen hij na verzorging het ziekenhuis te voet verliet werd hij even later aangereden op de Ring. Hij overleefde de klap niet. Zijn familie blijft met vele vragen achter.

David Galmart, een werkloze tuinman en vader van vier kinderen, was dakloos en woonde in een tent onder een brug over de Ring in Anderlecht. In de nacht van dinsdag op woensdag had de man heel wat gedronken ...