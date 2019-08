Onze Chef Voetbal Ludo Vandewalle over Europese prestatie van Antwerp: “Antwerp nu ook in Europa vrank en vrij”

Antwerp speelde een goede wedstrijd tegen Viktoria Plzen. De Tsjechen werden vorig seizoen in de Champions League in een poule met Real Madrid, AS Roma en CSKA Moskou derde en verzamelden zeven punten. Het mag dan niet in zijn sterkste periode zitten – het scoorde nu al vier van de vijf wedstrijden niet – maar het mag nauwelijks afbreuk doen aan de prestatie van Antwerp.