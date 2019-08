Burenruzie eindigt in fatale steekpartij: zeventiger komt om

Zonnebeke - Een zeventiger uit Zonnebeke is donderdagavond overleden nadat hij door een buurman werd neergestoken.

F. P. uit de wijk Boudewijnpark in Zonnebeke had donderdagavond ruzie met een achterbuur. “Die man had wel vaker ruzie met buurtbewoners,we waren dat inmiddels al gewoon”, aldus een andere buurtbewoner. Donderdagavond liep het echter helemaal uit de hand, toen de buurman de zeventiger neerstak. De man overleed ter plaatse in zijn tuin. Het is onduidelijk waarom het geschil zo escaleerde.

De politie was snel ter plaatse en kon de dader inrekenen, hij werd onmiddellijk weggevoerd. Een wetsdokter werd opgeroepen om het lichaam van het slachtoffer te onderzoeken. De brandweer kwam ter plaatse om voor extra licht te zorgen, zodat de wetsdokter zijn werk kon doen.

Foto: bfr