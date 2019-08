Citadelpark in Gent opgeschrikt door bommelding

Gent - De omgeving van het Citadelpark in Gent is donderdagavond opgeschrikt door een bommelding.

Iemand had omstreeks 21 uur via de telefoon aangekondigd dat er “binnen een half uur een bom zou ontploffen” in een pand in de Monterreystraat. In het gebouw in kwestie is een advocatenkantoor gevestigd.

De politie sloot de omgeving van het bewuste pand meteen af. Er werd een explosievenhond ingeschakeld om het gebouw en de geparkeerde voertuigen in de straat te doorzoeken. Meer informatie is op dit moment nog niet bekend. De politie is een onderzoek gestart om de bommelder op te sporen.