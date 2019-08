CLUBNIEUWS. 17-jarige verdediger maakt zich op om te starten bij Anderlecht, vandaag voorstelling Berahino bij Zulte Waregem?

Bij Anderlecht maakt het amper 17-jarige verdedigende talent Killian Sardella zich op om te starten. KV Oostende is nog niet zeker of Vargas en Hjulsager kunnen meedoen tegen Club Brugge, en Zulte Waregem hoopt Saido Berahino vandaag voor te stellen als nieuwe spits. Al uw clubnieuws van de dag.

ANDERLECHT. Congolezen zijn eindelijk in België

Ze vlogen gisteren naar Brussel. Meschack Elia en Arsène Zola, twee spelers die Anderlecht wil overnemen van TP Mazembe, zijn na visumproblemen eindelijk in België. Flank­speler Elia (links op de foto) leek wel een beetje in de war, want hij maakte de trip in een trainingspak van PSG. Droom meteen groots.

Vanavond tegen Mechelen kan Anderlecht nog niet rekenen op spits Isaac Thelin. Kayembe zou uit de basisploeg verdwijnen en Dewaele verschuift naar de linksachter. Ook de 17-jarige verdediger Killian Sardella maakt zich op om te starten.

KV OOSTENDE. Nog geen uitsluitsel over Vargas en Hjulsager

Over de fitheid van Vargas (quadriceps) en Hjulsager (hamstring) heersen er nog twijfels. Het duo trainde gisteren deels mee, al tikt de tijd verder. De laatste groepstraining vandaag moet duidelijkheid brengen over hun inzetbaarheid. Intussen zijn alle tickets zo goed als uitverkocht. Er zijn er nog enkele bij de dienst ticketing. Ook morgen organiseren KVO en Maes een summer pop-up. Van 16.30 tot 17.45 uur komt de bekende dj DiMaro plaatjes draaien.

KV KORTRIJK. Rolland lange tijd out

Cercle Brugge heeft belangstelling voor Christophe Lepoint, maar zal de verdediger – die ook als middenvelder en zelfs voorin kan uitgespeeld worden – niet aan het werk zien. Lepoint liep een scheurtje op en is onbeschikbaar. Net als Rolland overigens, ook de Fransman sukkelt met een scheurtje en is een vijftal weken out. Stojanovic traint voluit mee. Eerstdaags wordt de Italiaan Scuffet voorgesteld als nieuwe doelman.

ZULTE WAREGEM. Seck herneemt de training

Ibrahima Seck hernam de training en is in principe inzetbaar tegen zijn ex-club. Aanvaller Oberlin wordt klaargestoomd om snel de groepstraining te kunnen hernemen. Baudry werkt nog altijd een individueel revalidatieprogramma af. Berahino traint nog steeds mee, hij wordt zo goed als zeker aangeworven. Men hoopt hem vandaag te kunnen voorstellen.

CERCLE BRUGGE. Ghanese middenvelder in beeld

Dylan De Belder is nog lange tijd out, ook Taravel is nog altijd onbeschikbaar. Ueda zal centraal achterin dus een duo blijven vormen met Dabila, de uit schorsing terugkerende Serrano wordt weer linksachter, zodat Biancone weer kan doorschuiven naar zijn vertrouwde stek op rechts. Na zijn twee gele kaarten op Oostende is Mboula geschorst. Balikwisha van Standard is op komst, maar mag enkel weg op huurbasis. Ook de Ghanese middenvelder Godfred Donsah (23) van Bologna zou in beeld zijn.

AA GENT. Beloften houden geslaagde generale repetitie

Woensdagavond wonnen de beloften van AA Gent met overtuigende 0-6-cijfers van SK Lochristi, dat dit seizoen uitkomt in de derde amateurklasse. Jalloh (2x), Dolet (2x), Samoise en Bansé zorgden voor de ruime zege bij het team van coach Frédéric Dupré. Meteen ook een succesvolle afsluiter van de voorbereiding. Maandag volgt op de openingsspeeldag van de competitie al meteen de derby op bezoek bij Lokeren. Aftrap om 19.30 uur op Daknam.

WAASLAND-BEVEREN. Transfer Vanzo springt af

De transfer van Floriano Vanzo naar het Schotse Kilmarnock FC is in laatste instantie afgesprongen. De 25-jarige Italo-Belg was gisteren in Schotland om zijn medische en fysieke testen af te leggen, maar uiteindelijk kwamen beide clubs financieel niet tot een overeenkomst. De aanvallende middenvelder zat de eerste twee speeldagen niet in de selectie van trainer Adnan Custovic en mag de club verlaten.

KRC GENK. Brabec: “Genk heeft Hrosovsky nodig”

Patrik Hrosovsky wilde na afloop van de Europese match met Viktoria Plzen tegen Antwerp nog niet dieper ingaan op zijn transfer naar Genk. Dat deed ploegmaat en ex-Genk-speler Jakub Brabec wel. “Genk heeft een schitterende zaak gedaan. Wij vinden het jammer dat hij vertrekt, maar ik ben blij dat zijn bestemming Genk wordt. Deze jonge ploeg, die ik vorig seizoen van heel kort gevolgd heb als supporter, heeft zijn ervaring nodig. Zeker in de Champions League.”

STANDARD. Midden-Oosten lonkt voor Kosanovic

Milos Kosanovic (29) staat dicht bij een transfer naar Al Jazira. De club uit de Verenigde Arabische Emiraten betaalt zo’n 700.000 euro voor de Servische verdediger van Standard, voor wie een lucratief driejarig contract klaarligt.

KV MECHELEN. Engvall raakt niet fit

Geen Gustav Engvall straks in het Astridpark. De Zweed die de Genkse defensie op een hoopje speelde, kampt met een knieblessure. Vrancken heeft twee opties: de jonge Dante Vanzeir (21), of ancien Igor de Camargo (36). Wellicht mag eerstgenoemde zich opmaken voor zijn debuut in de basis en wordt De Camargo achter de hand gehouden. Ook Van Damme (spierscheur) moet geblesseerd toekijken. Na zijn sterke invalbeurt tegen Genk wordt Corryn opnieuw naast Schoofs verwacht op het middenveld.

STVV. Fans protesteren tegen beleid met spandoek op Stayen

Na de 6-0-pandoering in Brugge kondigden de fans acties aan. Nu hebben ze de daad bij het woord gevoegd. Als protest tegen het transferbeleid en de gang van zaken hebben ze op Stayen een spandoek gehangen met: DMM: open your eyes before the fans will close them, of: DMM: open jullie ogen voor de fans ze sluiten.