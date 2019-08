Meteen Belgenduel in Franse Ligue 1

Met Monaco-Lyon start vanavond de Franse competitie. Meteen staan twee Belgen – Jason Denayer bij Lyon en Nacer Chadli bij Monaco – tegenover elkaar, maar hoeveel toekomst heeft Chadli nog bij de Monegasken? Zeker nu Henry Onyekuru zou overkomen van Everton.

Topfavoriet voor de titel is uiteraard weer PSG, zelfs al zou superster Neymar nog vertrekken. Bij de Parijzenaars gaat Thomas Meunier zijn laatste contractjaar in. Aangezien zijn concurrent Dani Alves naar het Braziliaanse Sao Paolo vertrok, is hij de enige overgebleven echte rechtsachter in de selectie. Dat vergroot de speelkansen van de Rode Duivel.