Tex Watson (73), de trotse rechterhand

Charles Watson – iedereen zei Tex – was er fier op: hij was de rechterhand van sekteleider Charles Manson, en hij was uitverkoren om de moordexpeditie te leiden. Een dag na de moorden op Sharon Tate en haar vrienden leidde hij ook het bloedbad bij de rijke familie LaBianca. Tex Watson nam deel aan elk van de acht moorden door de Manson Family en werd daarvoor in 1971 ter dood veroordeeld, een straf die een jaar later in levenslang werd omgezet.

Thuis in Texas was hij altijd een braaf kind en een goede student geweest. Hij leidde in Copeville zelfs de kerkjeugd. Maar het waren de drugs en de vrije liefde die hij in de sixties vond in Californië die hem op de foute weg brachten, zegt Watson. Hij was al wietdealer en fulltime hippie toen hij in het huis van de drummer van The Beach Boys werd voorgesteld aan Charles Manson. Hij gaf hem al zijn bezittingen, werd Tex en maakte voortaan deel uit van de Love Family.

Niet dat er veel liefde overbleef op den duur. Wel veel lsd, lange speeches van Manson over zijn Helter Skelter-revolutie en de opdracht aan Watson om drie van zijn ‘meisjes’ mee te nemen op moordmissie.

Nu heeft de rechterhand spijt van de moorden. Hij is omgedoopt tot born again christian en is preker geworden. Hij heeft een diploma behaald en het boek Will you die for me geschreven over de giftige aantrekkingskracht van Manson. Hij is er tijdens de uren voor intiem bezoek zelfs in geslaagd om een gezin met vier kinderen te stichten. Maar Tex Watson blijft wel slotvast zitten in de Mule Creek State Prison in Californië. Dertien keer al heeft hij zijn voorwaardelijke invrijheidstelling gevraagd, dertien keer is hem die geweigerd.