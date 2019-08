Susan Atkins (overleden), de opschepster

In september zal het tien jaar geleden zijn dat Susan Atkins in de gevangenis stierf aan een hersentumor, ze was toen 61. Atkins was nochtans een taaie. Nooit heeft ze spijt willen tonen over de Manson-moorden. Zij was het ook die het niet kon laten om overal op te scheppen over de bloeddorstigheid van de Family en die zo haar broeders en zusters aan de galg praatte. Atkins was nog een tiener toen ze gewapende overvallen pleegde en topless danste om aan de kost te komen. Tot ze helemaal in de ban raakte van Charles Manson, die haar haar nieuwe naam Sadie Mae Glutz gaf. Hij was “de enige complete man” die ze ooit ontmoette, en ze geloofde dat hij Jezus was. Er waren geen grenzen aan wat ze zou doen voor Manson, verklaarde ze zelf.

Dus deed ze het, toen hij haar in 1968 opdroeg om haar pasgeboren zoon de naam Zezozose Zadfrack Glutz te geven. En ze deed het, toen hij haar de opdracht gaf voor een gruwelmoord. Met enthousiasme zelfs. Het was Watson die die negende augustus 1969 een jongen van achttien doodschoot op de oprit van de villa. Het waren Watson en Krenwinkel die het bevriende koppel van de Polanski’s doodden. Maar het was Susan Atkins die de 8,5 maanden zwangere Sharon Tate neerstak, en bleef steken, terwijl de actrice smeekte voor het leven van haar baby. Ze wist zelf niet meer hoeveel keer, verklaarde ze, ze was “stoned op LSD”. Zij was het die in bloed “PIG” schreef op de witte voordeur, en ze was er ook de volgende dag bij voor de LaBianca-moorden. Vervolgens kraste Atkins een X op haar voorhoofd, uit solidariteit met de goeroe, en verstoorde ze op elke mogelijke manier het moordproces. Ze kreeg levenslang.