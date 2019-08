Patricia Krenwinkel (71), de heks met de vork

Een hopeloos onzeker meisje was ze, Patricia Krenwinkel. Omdat ze zoveel haar op haar armen had, en omdat ze daar zo hard mee gepest werd op school. Ze dacht erover om non te worden en haar leven aan God te geven, maar ze gaf het aan Charles Manson. Zij was zoals hij zijn meisjesvolgelingen graag had: zoekend, beïnvloedbaar, met een zwak voor verdovend gerief. Manson vertelde ooit over hun ontmoeting: “Na vijf uren van praten, seks en complete vervulling legde ze haar hoofd op mijn schoot en huilde. Charlie, zei ze, jij hebt mij een nieuwe wereld gegeven. Alles wat jij doet, moet wel juist zijn. Neem me mee, waar je ook gaat.”

Zij vertelde zelf hoe ze van een onschuldige aspirant-non vervelde tot deelnemer aan drugsfeestjes, orgiën, en uiteindelijk moordpartijen. “Ik wilde die man zijn liefde. Telkens wanneer ik iets zag waar ik tegen was, begon ik het te rechtvaardigen, te rationaliseren. Hoe meer ik dat deed, hoe meer ik alle waarden verloor die ik had.” En zo kwam het dat Patricia Krenwinkel die dag Abigail Folger, rijke erfgename en vriendin van Sharon Tate, doodstak. Ze stak zo vaak dat het witte nachtkleed van haar slachtoffer geheel donkerrood was toen de politie de volgende dag haar lichaam vond.

Een dag later, toen de Family voor de deur stond van het ondernemerskoppel LaBianca, droeg Charles Manson haar op om iets “hekserig” te doen. Dus stak ze Leno LaBianca in zijn buik met een vork, en schreef ze met zijn bloed op de muur “Dood aan de varkens” en “Helter skelter”. Vandaag zit ze nog altijd in de cel. Geen enkele vrouw in de staat Californië zit langer gevangen dan zij.