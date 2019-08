Romelu Lukaku is weg, maar Manchester United-legende trapt nog na: “Hij stond te zwaar! Hij weegt meer dan 100 kilogram”

Na twee seizoenen verlaat Romelu Lukaku Manchester United. De Rode Duivel zette zijn krabbel onder een vijfjarige verbintenis bij Internazionale. Bij Man United kon Lukaku ondanks 42 doelpunten in 96 matchen nooit de twijfels van zich afspelen. Enkele legendes van de club zagen de aanvaller ook graag vertrekken, waaronder Gary Neville. Die trapte donderdag nog even na naar de Rode Duivel en verweet hem een gebrek aan professionalisme.

Op een event van TalkTalk (sponsor van Salford City, de club waarvan hij mede-eigenaar is, nvdr.) gaf Neville zijn ongezouten mening. “Ik denk dat hij een heel goede speler is, hij zal het goed doen bij Inter en veel goals maken. Maar het idee dat een speler overgewicht heeft, is voor mij onvergeeflijk”, aldus de oud-verdediger. “Er is geen excuus om niet fit te zijn.”

Neville ziet dan ook een gebrek aan professionalisme als reden voor de transfer van Lukaku. “Manchester United probeert een nieuwe wind door de club te laten waaien. Enig gebrek aan professionalisme moet de grond in geboord worden. Hij wou hier niet meer zijn. Lukaku heeft toegegeven dat hij te zwaar stond, hij heeft dus alle twijfels gewist.”

”Onprofessioneel gedraag is besmettelijk”

Eerder had Neville al op sociale media zijn gal gespuwd. Wanneer een journalist van FourFourTwo tweette dat hij het jammer vond dat het verhaal van Lukaku in Manchester niet helemaal gelopen was zoals gehoopt, antwoordde Nevilla zonder blikken of blozen. “Andy, hij heeft toegegeven dat hij te zwaar stond. Hij weegt meer dan 100 kg! Hij is een Man Utd-speler! Hij zal veel scoren, maar onprofessioneel gedraag is besmettelijk.”

Phil Neville trad zijn oudere broer bij. “Ik denk dat er altijd de vraag was of hij wel fit genoeg was. Bovendien had ik het gevoel dat zijn stijl van spelen niet bij de club paste.”

Lukaku rakelde de discussie over zijn fitheid onlangs zelf nog op, door zonder toestemming de resultaten van de sprinttests te delen. Lukaku kwam daarbij als tweede uit de bus. “En hier denken ze dat ik traag ben”, zette hij er al dollend bij. Man United tikte hem daarvoor snel op de vingers.

