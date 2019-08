COMMENTAAR. “Hoopvolle Europese week voor Belgische clubs”

Spijtig van die late goal van Larnaca tegen AA Gent. Anders konden de Belgische clubs uitpakken met een heel mooi rapport na deze Europese week. De prestaties van Club Brugge en Antwerp waren sterk tegen toch geen zwakke tegenstanders als Dinamo Kiev en Viktoria Plzen. AA Gent haalde een degelijk resultaat, maar speelde weer geen goede uitwedstrijd in Europa. Als dat maar geen probleem wordt. Tegen de Cyprioten – nu ja, er stonden zeven Spanjaarden en geen enkele Cyprioot op het veld – moeten de Buffalo’s zich straks kwalificeren. Een mislukking zou even triest zijn als het verlies van de bekerfinale. En dat sloeg ook al diepe wonden.

Antwerp deed het goed tegen Viktoria Plzen. De Tsjechen werden vorig seizoen in de Champions League in een poule met Real Madrid, AS Roma en CSKA Moskou derde en verzamelden zeven punten. Het mag dan ...