Lamkel Zé uitgefloten door Antwerp-fans bij eerste invalbeurt: “Ik had zo’n reactie wel verwacht”

Didier Lamkel Zé (foto) zat niet alleen voor het eerst op de bank, de Kameroener mocht ook meteen invallen. Maar niet iedereen in het publiek was daar blij mee. “Ik had zo’n reactie wel verwacht”, zei Lamkel Zé. “Ik begrijp hen ook wel na wat ik de voorbije weken heb gedaan. Het is een veeleisend publiek, dat er niet van houdt dat je zomaar je zin doet. Maar mijn straf zit er nu op en samen met de coach hebben we een oplossing gevonden. Als hij op mij rekent, dan ben ik er voor hem. Fysiek ben ik nog niet honderd procent, maar ik werk hard om zo snel mogelijk weer helemaal fit te zijn.”