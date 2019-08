Pelosi roept Amerikaanse Senaat op tot buitengewone vergadering om te stemmen over wapenwetgeving

De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Democrate Nancy Pelosi, heeft een buitengewone vergadering van de Senaat geëist na de dodelijke schietpartijen in de VS afgelopen week. Pelosi roept president Donald Trump in een officiële brief op om ervoor te zorgen dat de Senaat na de zomer samenkomt om te stemmen over een aanscherping van de wapenwetgeving.

Het Huis van Afgevaardigden, waar de Democraten in de meerderheid zijn, had in februari al een wetsvoorstel aangenomen dat bedoeld is om in de toekomst kopers van wapens beter te screenen. Het voorstel moet eerst nog door de Senaat geraken, dat in handen is van de Republikeinen. Daar is het onderwerp nog niet behandeld. De Democraten beschuldigen de Republikeinse fractieleider Mitch McConnell ervan het project opzettelijk te blokkeren.

De Democraten van het Huis van Afgevaardigden hadden McConnell in een brief opgeroepen om de Senaat bijeen te roepen, maar omdat daar geen reactie op kwam, richtte Pelosi zich rechtstreeks tot de president.

In de brief aan Trump klaagt de voorzitster aan dat McConnell geen stappen onderneemt. Volgens Pelosi moet er na de dodelijke schietpartijen nu echt werk gemaakt worden van een aanscherping van de wapenwetgeving. De Democrate wees er in haar brief ook op dat Trump daar zelf op had aangestuurd, ook al had hij niet verklaard hoe hij dat concreet zou doen.

Momenteel zijn beide kamers van het Congres met vakantie. Het Huis van Afgevaardigden en de Senaat zullen in september opnieuw samenkomen.