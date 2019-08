Test Aankoop, brouwers, Vrouwenraad: al ruim 40 lobbyisten maken zich bekend in Kamer

Meer dan 40 organisaties en bedrijven hebben zich officieel geregistreerd als lobbyist in de Kamer. Dat schrijft De Tijd vrijdag. Daarmee komt het lobbyregister van het parlement eindelijk van de grond.

Het lobbyregister van de Kamer leek begin dit jaar nog uit te draaien op een flop. Een maand na de invoering had nog maar een handvol organisaties zich ingeschreven. Er zijn dan ook geen consequenties als lobbyisten zich niet registreren.

Een half jaar later lijkt het tij dan toch te keren. Ondertussen hebben al 43 (grote) bedrijven en organisaties zich opgegeven in het register, dat terug te vinden is op de website van de Kamer. Het gaat onder meer over Test Aankoop, Agoria, de diamantfederatie AWDC, Pharma.be, Febelfin, Febiac, de Belgische brouwers, Engie Electrabel, Proximus, ING Belgium en de tabaksreuzen Philip Morris, Imperial Tobacco en BAT. Ook gekende lobbykantoren en ngo’s zoals het Wereld Natuur Fonds (WWF) en de Vrouwenraad registreerden zich.

“Het is moeizaam gestart, maar nu begint het goed te lopen. Men begint zich aan de regels te houden”, verklaart Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open VLD) in De Tijd. “In het Europees Parlement is registratie wel een verplichting: wie niet ingeschreven is, krijgt geen toegangsbadge. Op termijn moeten we dat ook overwegen voor het lobbyregister van de Kamer.”