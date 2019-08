Sterke tyfoon bereikt zuidelijke Japanse eilanden

De tyfoon Lekima heeft toegeslagen op kleine zuidelijke Japanse eilanden, met sterke winden en hevige regenval tot gevolg. Het transport in de regio werd verstoord.

Het gaat al om de negende tyfoon dit seizoen in de regio. In totaal werden 68 vluchten en 155 ferrydiensten afgeschaft. In de prefectuur Okinawa raakten minstens vier mensen gewond, bericht de lokale krant Okinawa Times.

Japanse weerdiensten waarschuwden voor hevige golven, stortregens en rukwinden, ook al is de storm ondertussen gepasseerd.

Om 9 uur lokale tijd (2 uur in België) bevond het oog van de storm zich boven de Oost-Chinese Zee. Lekima verplaatste zich naar het noordwesten met een snelheid van 25 kilometer per uur.