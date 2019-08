Festival WeCanDance laat geen blackface toe en dat is niet naar de zin van Vlaams Belang-parlementslid

Brugge / Zeebrugge - Het festival WeCanDance heeft naar goede gewoonte ook dit jaar een thema en dresscode: ‘Safari Nomads’. Het festival heeft nu expliciet meegedeeld dat ‘blackface’ niet getolereerd zal worden. Mensenrechtenactiviste Yasmine Daelman juicht het initiatief toe. “Politiek correcte dwazen”, tweet Vlaams Belang-parlementslid Sam Van Rooy.

Het thema van het elektronische muziekfestival, dat dit weekend in Zeebrugge plaatsvindt, is “Safari Nomads”. Als je de dresscode wil volgen, denk dan aan: beige, kaki, losse/waaierige stoffen, linnen en eventueel een jurk of een hemd met dierenprints, maar geen blackface.

“Het is vanzelfsprekend dat blackfacing niet grappig en een lui en ronduit slecht idee met een deprimerende geschiedenis is”, klinkt het. De organisatie benadrukt expliciet op dat ‘blackface’ niet toegelaten is. Men spreekt van blackface wanneer (blanke) mensen hun gezicht zwart verven om zich te ‘verkleden’ als een zwarte Afrikaan. Blackface kent een bijzonder pijnlijke geschiedenis. Het werd vooral gebruikt in zogenaamde minstrel shows, waar een blanke man de aanstootgevende karikatuur van een zwarte man of slaaf opvoerde.

De maatregel komt er na een oproep van 24-jarige mensenrechtenactiviste Yasmine Daelman. ze reageert dan ook opgetogen op Facebook. “Dat vele andere evenementen jullie voorbeeld mogen volgen in de toekomst.”

Parlementslid voor Vlaams Belang, Sam Van Rooy, noemt de organisatoren van WeCanDance dan weer “politiek correcte dwazen”.

Afgelopen week kwam het Afrikamuseum in Tervuren nog onder vuur te liggen nadat een foto de ronde deed op sociale media. Tijdens een ‘African Party’ in het museumpark hadden enkelingen zich in stereotyperende Afrikaanse kledij gehesen, één persoon had zijn gezicht zwart geschminkt.

