Drie video's van Romelu Lukaku die u moet gezien hebben: "haters" verpletteren, kippenvel en perfect Italiaans

Romelu Lukaku werd donderdag eindelijk voorgesteld als nieuwe speler van Internazionale. Een nieuw hoofdstuk in de carrière van 'Big Rom', die van bij de start populair lijkt bij de fans van de Nerazzurri. Meteen lanceerde Puma een nieuwe advertentie met de Rode Duivel, eentje waarbij de "haters" lik op stuk geeft en letterlijk verpletterd.

Intussen dook op sociale media een video op waarbij Lukaku te zien is voor hij de Italiaanse fans begroet op de luchthaven. De spits lijkt wel erg enthousiast om 2u in de nacht:

Lukaku had goosebumps before meeting Interisti ???? pic.twitter.com/zmMMnHQndW

Ook plots op sociale media: een video waarin Lukaku nagenoeg perfect Italiaans spreekt. "Door mijn broer", zegt hij op een bepaald moment. Jordan Lukaku speelt namelijk al enkele jaren bij Lazio.

Didn’t know Lukaku speaks Italian so well. Impressive. pic.twitter.com/978EM7ZTHp