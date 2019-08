Tweeling reuzenpanda’s geboren in Pairi Daiza: “Ook voor Pairi Daiza een verrassing”

Goed nieuws uit het dierenpark Pairi Daiza: daar zijn twee reuzenpanda’s geboren. Het is een tweeling. Het is de tweede (en derde) geboorte in het park en bij uitbreiding in de Benelux. Dat heeft het dierenpark vrijdagochtend bekendgemaakt. “Dat het een tweeling is, was voor ons ook een verrassing”, zegt directeur Tim Bouts.

“De teams van Pairi Daiza en het China Conservation and Research Center for the Giant Panda hebben het grote plezier om u de geboorte aan te kondigen van twee reuzenpanda’s”, klinkt het in een mededeling. “Beide babypanda’s verkeren in goede gezondheid. Net als mama Hao Hao, papa Xing Hui en broertje Tian Bao.”

De twee kleine roze, haarloze pandawelpjes zijn op 8 augustus op de wereld gekomen. Het is voor pandamoeder Hao Hao de tweede geboorte. Eerder kreeg ze al Tian Bao.

Het is de tweede (en derde) geboorte in het park en bij uitbreiding de Benelux. “Vandaag is een heuglijke dag”, zegt zoölogisch directeur Tim Bouts in een eerste reactie. “We hebben het goed geheim kunnen houden, toch dat Hao Hao zwanger was. Dat het een tweeling is, was voor ons ook een verrassing.” Eerst werd het jongetje geboren, om 13.26 u. Enkele uren later kwam meisje.

Foto: Pairi Daiza

“Pop, daar was nummer twee”

Anderhalf uur na de geboorte haalden de baby weg bij haar mama, en Hao Hao at onmiddellijk Bamboe”, zegt de zoölogisch directeur nog. “Haar jongetje woog 160 gram, bijna evenveel als Tian Bao drie jaar geleden, dus we dachten dat het voorbij was. Tot Hao Hao stopte met eten, naar haar vulva keek en we daar nog een roze hoofdje zien uitkomen. En pop, daar was nummer twee.”

De welpjes hebben nog geen namen gekregen. Voorlopig worden ze ‘baby boy en girl’ genoemd in afwachting van Chinese namen, die krijgen ze 100 dagen na de geboorte.

Foto: Pairi Daiza

Tweeling zou sterven in het wild

Zo’n pandageboorte is groot nieuws en een tweeling helemaal. De dieren worden haast nooit in gevangenschap geboren. Een pandavrouwtje is slechts enkele dagen per jaar vruchtbaar en ze insemineren of aanzetten tot voortplanting is een bijzonder hachelijke zaak. Ook is het moeilijk uit te maken of een pandavrouwtje daadwerkelijk zwanger is. De foetus is vaak moeilijk te zien op een echografie en ook qua hormonale waarden is er weinig verschil tussen zwangere en niet-zwangere pandavrouwtjes.

Foto: Pairi Daiza

Als alles lukt, is het maar de vraag of het jong levensvatbaar is. De eerste 100 dagen zijn voor welpje cruciaal. Een pandatweeling heeft in het wild weinig kans tot overleven. De pandamoeder zou daar één van de twee welpjes verwaarlozen of achterlaten omdat ze maar voor één tegelijkertijd kan zorgen. Om dat te vermijden zal de tweeling beurtelings bij de moeder gelegd worden. Terwijl de ene in de couveuse ligt, wordt het andere bij de mama gelegd. In het verleden is die techniek al met succes toegepast. En de pandamoeder? Die heeft niets door.

Maar volgens Bouts toont de moeder sowieso een grote affectie en tederheid voor haar jongen. “Hao Hao heeft uitzonderlijk werk geleverd. Ze gedraagt zich al zeer moederlijk.”

Goed nieuws voor de soort

De reuzenpanda is niet langer bedreigd, maar de geboorte is goed nieuws gezien de soort nog steeds ‘kwetsbaar’ is. In het wild zijn er minder dan 2.000 panda’s te vinden en dat maakt dat elke geboorte cruciaal. Volgens het park is het herintroduceren van panda’s in het wild doorgaans succesvol. “Van de elf in het wild geherintroduceerde reuzenpanda’s zijn er negen nog in leven.”

Met de geboorte van de twee jongen telt Pairi Daiza nu vijf reuzenpanda’s.

