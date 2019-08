70-jarige vrouw sukkelt met elektrische rolstoel in gracht: slachtoffer overleden

Ardooie - Een 70-jarige vrouw uit Ardooie is donderdagavond om het leven gekomen nadat ze met haar elektrische rolstoel in een gracht naast de Meulebeeksestraat in Izegem terecht kwam.

Marie H. uit Ardooie had samen met haar dochter horecazaak D’Oude Maalderij in Emelgem bezocht, toen ze met haar elektrische rolstoel omstreeks 10u45 terugkeerde naar haar woning in Ardooie.

Haar dochter zou haar kort daarna achterna rijden met de wagen. De vrouw belandde echter met haar rolstoel in de Meulebeeksestraat in een gracht. Buurtbewoners die op dat ogenblik net thuis kwamen, merkten de lichtjes van de rolstoel op. In de gracht vonden ze de vrouw, die onder haar rolstoel lag, op. Ze toonde geen teken van leven meer. Vlak daarna kwam ook de dochter aangereden. Ook zij stelde vast dat haar moeder was overleden.

Het is onduidelijk hoe de vrouw in de gracht is beland. De politie kwam ter plaatse en verder onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd. Er is weinig schade aan de rolstoel. Er zijn dan ook geen aanwijzigingen dat de vrouw werd aangereden door een ander voertuig.