Twee personen gearresteerd op verdenking van moord na fatale burenruzie en steekpartij in Zonnebeke

Zonnebeke - Een zeventiger is donderdagavond neergestoken in Zonnebeke na een uit de hand gelopen burenruzie. De man overleed in zijn tuin. Het parket meldt dat er twee personen werden gearresteerd op verdenking van moord.

In Boudewijnpark in Zonnebeke, een wijk achter het pretpark Bellewaerde, werd donderdagavond een zeventiger neergestoken door zijn buurman. “Er werden twee personen gearresteerd. De kwalificatie is moord”, vertelt parketwoordvoerder Tom Janssens van het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.

“In het belang van het onderzoek kan ik geen verdere informatie geven.” De hulpdiensten en de mug kwamen donderdagavond ter plaatse maar konden het slachtoffer niet meer redden. Hij overleed ter plaatse in zijn tuin. De brandweer werd opgeroepen om in extra verlichting te voorzien op de plaats van de feiten.

De zeventiger zou al vaker conflicten gehad hebben met zijn buur, onder andere over luide muziek, maar voorlopig is niet duidelijk of dat de aanleiding was voor de steekpartij.