Romelu Lukaku kent zijn rugnummer bij Inter en dan volgt dé knuffel waar iedereen op zat te wachten: “Hij is de beste ter wereld”

Nadat donderdag bekendraakte dat de transfer van Romelu Lukaku van Manchester United naar Inter Milaan helemaal rond was, hebben de Nerazzurri vrijdag het rugnummer van de spits van de Rode Duivels bekendgemaakt. Lukaku behoudt het nummer negen, dat hij de voorbije twee seizoenen ook al droeg bij Manchester United.

Voordien droeg Lukaku bij Everton nummers tien en zeventien. Bij Anderlecht was hij tien jaar geleden begonnen met nummer 36.

Lukaku neemt het rugnummer negen over van voormalig kapitein Mauro Icardi. De Argentijn, die in onmin verkeert met de club en mag vertrekken, was de voorbije zes seizoenen de nummer negen van Inter. Daarvoor speelden onder anderen Ronaldo, Samuel Eto’o, Diego Forlan, Hernan Crespo, Ivan Zamorano en Jurgen Klinsmann met nummer negen.

“Beste ter wereld”

De Rode Duivel ondertekende donderdag een contract tot medio 2024 bij Inter. Intussen trainde ‘Big Rom’ al een eerste keer mee met zijn nieuwe ploegmaats. In Valencia, waar de Nerazzurri zaterdag een oefenpartij spelen tegen Valencia. In Spanje ontmoette Lukaku ook eindelijk Antonio Conte, de trainer die al zo’n vijf jaar achter de spits aanzit en hem nu eindelijk mag coachen.

“Voor mij is hij de beste trainer ter wereld,” herhaalde Lukaku nog eens voor de camera’s van Inter. “Ik heb voor deze club gekozen vanwege het project. Inter heeft veel potentieel. Ik had een uitdaging nodig om een team te bouwen voor de toekomst. Hier is alles aanwezig om mij te helpen. Ik ga hard werken en met toewijding, met hopelijk een goed resultaat op het einde.”

“De rol van Conte? Hij is iemand die spelers beter kan maken. Je kan dat zien aan zijn palmares. Ik wil ook de voorzitter Zhang en sportief directeur Marotta bedanken in hun vertrouwen. Ik ben heel blij om hier te zijn bij deze geweldige club. Inter is niet voor iedereen. Forza Inter”, lachte Lukaku.