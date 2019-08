Boze buurtbewoner slaat man het ziekenhuis in omdat hij sigaret staat te roken voor woning

Leuven - In Leuven heeft een man een 38-jarige Leuvenaar aangevallen met een alarmpistool omdat die laatste een sigaret stond te roken voor zijn deur. Het slachtoffer hield er een hoofdwonde aan over en moest het ziekenhuis gebracht worden. De aanvaller werd opgepakt door de politie en kreeg een proces-verbaal voor het toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen én eentje voor verboden wapenbezit.

Het incident vond plaats in de Naamsestraat in het centrum van Leuven omstreeks middernacht donderdag. Het slachtoffer was een sigaret aan het roken en werd aangesproken door een bewoner die het wellicht storend vond dat de man voor zijn deur stond te roken. De 37-jarige bewoner was erg geagiteerd, schijnbaar onder invloed en haalde op een gegeven ogenblik een pistool boven waarmee hij twee keer op het hoofd van de rokende man sloeg. Die ging tegen de grond en liep een bloedende hoofdwonde op. Een getuige belde de hulpdiensten. Het slachtoffer werd met de ziekenwagen overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn verwondingen bleken gelukkig mee te vallen.

De politie kon de agressieve buurtbewoners oppakken en meenemen naar het commissariaat voor verhoor. In zijn woning werd het pistool gevonden waarmee hij het slachtoffer toetakelde. Het ging om een alarmpistool dat in beslag werd genomen. Er werd proces-verbaal opgesteld voor het toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen en eentje voor verboden wapenbezit.