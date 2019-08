Rente schiet hoger, beurs opent flink lager

De crisis in de Italiaanse regering is meteen voelbaar op de financiële markten. De Italiaanse tienjaarsrente schoot vrijdagochtend 21 basispunten hoger tot meer dan 1,75 procent. Lenen dreigt dus een pak duurder te worden voor de Italiaanse regering, die ook nog eens met een recordschuld zit opgezadeld. De Italiaanse langetermijnrente staat vrijdag op het hoogste peil in meer dan een maand.

De zogenaamde ‘spread’, of het renteverschil met referentieland Duitsland, steeg tot 233 basispunten of meer dan 2 procentpunt. De Italiaanse rentestijging valt op, want elders in de eurozone is de trend nog altijd dalend. De Belgische tienjaarsrente is al enkele weken negatief.

En ook op de beurs van Milaan is de crisis zichtbaar. De beursindex zakte 1,7 procent. Vooral de bankaandelen kregen klappen, met een verlies van ruim 5 procent voor UniCredit en Banco BPM.

Ratingbureau Fitch komt later op de dag met een review voor Italië.

De Italiaanse regeringspartij Lega, onder leiding van Matteo Salvini, heeft donderdagavond aangestuurd op vervroegde verkiezingen.