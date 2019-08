Johan Verstreken doet het echte verhaal achter zijn neuspiercing uit de doeken

Eind vorige maand kreeg ex-presentator en ex-politicus Johan Verstreken heel wat commentaar nadat hij een straffe foto op Facebook postte. Daarop is te zien hoe hij zich een opvallende baard en dito neuspiercing aangemeten heeft. Nu zegt Verstreken aan de Krant van West-Vlaanderen dat de foto al enkele jaren oud is.

“Eens zot doen met de prides in aantocht”, schreef hij de foto. “Cool or not?” De meeste reacties gingen alvast de richting van ‘cool’ uit. “Ik ben, denk ik, niet in een vakje te duwen”, schreef de voormalige CD&V-senator, die zich in 2015 in zijn boek outte als homo, er nog bij.

Er kwamen echter ook veel negatieve reacties op de foto, en daar is Verstreken erg van geschrokken. De piercing is naar eigen zeggen een ‘zottigheid’ die hij twee jaar geleden deed tijdens de Pride in Amsterdam. “Ik wandelde er met enkele vrienden uit de media en we passeerden een piercingshop. ‘Echt iets voor jou!’, vond mijn gezelschap”, zegt Verstreken aan KW. “Eerst gierde ik het uit van het lachen. Maar dan zeiden ze: steek dat er gewoon in en haal het er de volgende dag weer uit.”

https://www.facebook.com/johan.verstreken.5/posts/10218739792788086:0

En zo geschiedde. Het ging snel en het deed niet echt pijn, aldus Verstreken. Twee dagen later haalde hij de piercing er weer uit en liet hij het gaatje dichtgroeien. Waarom hij die foto nu pas postte? “Ik zocht een zomerse foto om op mijn Facebook te zetten. Ik vond niets, tot ik plots op dat beeld met neuspiercing stootte. Dat ik dit ooit heb gedurfd, dacht ik. De mensen zouden dat eens moeten weten!”

De negatieve reacties en ‘bagger’ die hij over zich heen kreeg, hebben hem geïnspireerd om een tweede boek te schrijven. Ook laat hij het niet aan zijn hart komen. “Wie zo negatief reageert op zo’n Facebookfoto, moet wel een verbitterd en verzuurd iemand zijn. Die mensen zitten met een probleem, niet ik. Dus zeg ik, net als de vroegere Franse president Mitterand: Et alors?”