Wat met Neymar? Het wordt een warme maand voor de superster van PSG: “Hij heeft een transferdeadline bepaald”

De ploegen uit de Premier League mogen deze zomer geen (inkomende) transfers meer doen. Maar de mercato gaat natuurlijk gewoon door in andere Europese landen. Hét dossier dat nog opgelost moet worden: Neymar.

De Spaanse sportkranten pakken vrijdag weer groots uit met de Braziliaan. Zowel bij Barcelona-kranten Mundo Deportivo en SPORT als bij Real Madrid-kranten Marca en AS siert Neymar de voorpagina:

“Geen Neymar-dossier”

Dat de balgoochelaar weg wil bij PSG, dat is intussen geen geheim meer. Trainer Thomas Tüchel bevestigde dat midden juli nog op een persconferentie. De vraag is alleen: wie wil een bom geld betalen voor de wispelturige en blessuregevoelige Neymar waarvoor de Franse kampioen 222 miljoen euro op tafel legde bij Barcelona? Een bedrag dat de club graag wil recupereren.

Als we de Barcelona-kranten mogen geloven, aast Neymar op een terugkeer naar Camp Nou en de eigenaars van PSG zouden daar gezien de fratsen van hun sterspeler wel oren naar hebben. Lionel Messi zou het naar verluidt graag zien gebeuren en ook Gerard Piqué liet zich al eens horen, maar niet iedereen bij de Blaugrana deelt die mening.

📡 @3gerardpique on Neymar Jr's possible return: "He's a great player who knows the dressing room, the city, and the Club. It's a complicated transaction and it must be he who decides." pic.twitter.com/hOayiqY5UJ — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 6, 2019

Zo zei vicepresident Jordi Cardone enkele dagen geleden nog dat er “geen Neymar-dossier” is. “We weten dat Neymar ongelukkig is in Parijs, maar dat is een situatie die ze in Parijs moeten oplossen”, zei hij aan TV3. “We zijn enkel passieve actoren en het is allemaal nogal ingewikkeld. We hebben niet met PSG gesproken. Er is veel respect tussen beide clubs. Als er op een dag een Neymar-dossier is, dan zullen we praten. Maar op dit moment is dat niet het geval.”

“Deadline”

Intussen zou Neymar 20 augustus als deadline gezet hebben voor een officieel bod van zijn ex-club en zou hij als provocatie komende zondag niet meespelen in de Ligue 1-opener van PSG. Als Barcelona tegen die datum niets doet, zou de Braziliaan naar andere opties kijken. Lees: Real.

Bij de Madrileense kranten speculeren ze dat De Koninklijke dan toch geen bod gaat doen op Paul Pogba nu de Engelse mercato gesloten is. Donny van de Beek staat klaar als aanwinst voor het middenveld, maar Real zou daarnaast toch voor Neymar willen gaan. Mits Gareth Bale, James Rodriguez en Mariano Diaz verpatst kunnen worden. Real zou bovendien een plaatsje op de lijst met niet-Europese spelers gereserveerd hebben voor de Braziliaanse dribbelaar.

Real Madrid are in talks with PSG over Neymar. No formal offers at this stage. Transfer window in Spain closes on 2 Sept. @SkySportsNews — Bryan Swanson (@skysports_bryan) August 7, 2019

SPORT beweert dat Real een bod van 120 miljoen euro plus Luka Modric overweegt, waarbij Neymar 25 miljoen per jaar zou kunnen verdienen. Voordien waren er al geruchten dat Barcelona een bod deed van 100 miljoen euro plus twee spelers. Daarbij zou PSG mogen kiezen uit onder anderen Philippe Coutinho, Ivan Rakitic en Ousmane Dembélé.

Daarnaast werd ook eens gesuggereerd dat er kapers op de kust zijn met Bayern en Juventus. Der Rekordmeister ging vol voor Leroy Sané, maar die is maanden buiten strijd met een blessure. De Oude Dame kan in ruil Paulo Dybala aanbieden, een speler waarin PSG geïnteresseerd is.