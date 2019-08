Diest - In Diest is vrijdagochtend het levenloze lichaam van een man van 44 jaar uit het Limburgse Tessenderlo gevonden. De man had in de buurt een bezoek gebracht aan een café en stierf plots.

De man werd gevonden in de Antwerpsestraat in Diest, bevestigt de politie. De precieze omstandigheden van het incident zijn nog niet duidelijk, maar op het eerste gezicht zijn er geen uiterlijke tekenen van verwonding. Een onderzoek moet nu meer duidelijkheid brengen over de oorzaak van het overlijden.