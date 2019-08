STVV-supporters voegen de daad bij het woord en hangen spandoek op uit protest: “Open jullie ogen”

Na de 6-0-pandoering in Brugge kondigden de fans van STVV acties aan. Nu hebben ze de daad bij het woord gevoegd. Als protest tegen het transferbeleid en de gang van zaken hebben ze op Stayen een spandoek gehangen met: DMM: open your eyes before the fans will close them, of: DMM: open jullie ogen voor de fans ze sluiten.

Er wordt dus met de vinger gewezen naar Japanse clubeigenaar DMM.com en CEO Takayuki Tateishi. “Alleen het bestuur is verantwoordelijk voor deze situatie”, aldus Mike Swysen, voorzitter van het Supportersverbond. “De spelers en de staf valt niets te verwijten. Iedereen doet zijn stinkende best maar er is gewoonweg te weinig kwaliteit. Sinds januari is duidelijk waar we versterkingen nodig hebben. Als men nu spelers bijhaalt, is het misschien al te laat. En wie wil naar dit STVV komen?”

De Kanaries spelen komende zondag om 14u30 thuis tegen Standard.