Pandaporno en weinig romantiek: waarom een babypanda, en zeker een tweeling, zo speciaal is

In dierenpark Pairi Daiza zijn twee reuzenpanda’s geboren. Het is bijzonder dat de zwart-witte diersoort bevalt van een gezonde baby, als je je realiseert hoe moeilijk ze zich voortplanten. Dat het een tweeling is geworden, maakt de geboorte nog uitzonderlijker. “De panda is niet langer met uitsterven bedreigd, maar blijft kwetsbaar. Het is een populair zorgenkind”, zegt bioloog Hans Van Dyck.