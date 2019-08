Anderlecht-coryfee Roger Vanden Stock haalt uit naar Marc Coucke: “Zelfs mijn verleden is door hem afgepakt”

Een mokerslag. Anders kan je de uithaal van Roger Vanden Stock (76) richting Anderlecht-eigenaar Marc Coucke in De Morgen niet omschrijven. “Er was niets goeds meer aan de rijke historie van de club”, aldus de ex-voorzitter.

“Zelfs mijn verleden is door de nieuwe eigenaar afgepakt”, klinkt het bij Vanden Stock. “Alles van het oude Anderlecht moest weg, buiten, démission. Er was niets goeds meer aan de rijke historie van de club. Gevoelens van trots voelden bijna aan als schuld. Je gelooft eerst niet wat je overkomt, maar na een tijd ga je ook innerlijk afscheid nemen. Natuurlijk volg ik Anderlecht nog, maar alleen op televisie en via de media.”

“Het is van de maand januari van vorig jaar geleden dat ik nog op Anderlecht ben geweest”, geeft Vanden Stock toe. “Een week voor de start van het nieuwe seizoen kreeg ik te horen dat er nog een kaart lag voor het ereterras. Een week voor de start. Ik denk niet dat ik er veel gebruik van ga maken. Het geld heeft in het voetbal alles beschadigd. De schoonheid van het spel, plezier, vriendschappen.”

En in een titel gelooft de 76-jarige ex-voorzitter van paars-wit ook niet. “Ik begrijp niet dat de fans ineens zo mild zijn geworden. Manager Herman Van Holsbeeck en ik werden voor mindere catastrofes onder vuur genomen. Op korte termijn zie ik het somber in. Het is een illusie te denken dat je met jeugdspelers kunt meedingen voor de titel”, zegt hij aan De Morgen.