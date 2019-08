Schijnbaar dronken bewoner gaat onbekende man te lijf met alarmpistool omdat hij stond te roken

Leuven - In Leuven heeft een 37-jarige man donderdagnacht een andere man neergeslagen met een alarmpistool. Dat meldt de Leuvense politie. Aanleiding voor die agressie was waarschijnlijk dat het slachtoffer stond te roken, aldus de politie.

Het incident vond omstreeks middernacht plaats in de Naamsestraat. Het 38-jarige slachtoffer stond er een sigaret te roken toen hij werd aangesproken door een buurtbewoner die het wellicht storend vond dat de man voor zijn deur stond te roken.

De 37-jarige bewoner was zeer geagiteerd, schijnbaar onder invloed, en hij haalde op een gegeven ogenblik een pistool boven waarmee hij twee keer op het hoofd van de rokende man sloeg. Hij viel op de grond en liep een hoofdwonde op. Een getuige belde de hulpdiensten en het slachtoffer werd met de ziekenwagen overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn verwondingen bleken uiteindelijk mee te vallen.

Ondertussen was de politie in de woning van de agressieve buurtbewoner geraakt. Hij werd meegenomen naar het commissariaat voor verhoor en in zijn woning werd het pistool gevonden waarmee hij het slachtoffer had aangevallen. Dat bleek een alarmpistool.