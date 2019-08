Brugge / Kruibeke - Een politieachtervolging van bijna 100 km is geëindigd met een crash. Vier inbrekers konden opgepakt worden. Veel details ontbreken voorlopig.

De achtervolging werd ingezet in Brugge en eindigde bijna 100 km verder op de Molenberg in Kruibeke. In de wagen met Franse nummerplaat zaten vier personen. Ze worden ervan verdacht inbrekers te zijn. Na de crash konden ze alle vier opgepakt worden.