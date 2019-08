Tekort aan politie in Nederland: agenten gevraagd terug te komen van vakantie

Op meerdere plekken in Nederland worden agenten op vrijwillige basis gevraagd terug te komen van vakantie. “Ze krijgen de diensten niet meer rond”, zegt voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB) Jan Struijs. Het personeelstekort speelt zowel in regio’s als Gelderland, als in de grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Struijs heeft nog geen cijfers, maar volgens hem ligt het aantal politiemensen dat wordt gevraagd om terug te komen significant hoger dan in andere zomers. Vooralsnog worden geen mensen ‘ingevlogen’: de agenten die worden benaderd, vieren thuis vakantie of staan bijvoorbeeld op een camping.

“De mensen zeggen: het is te gek voor woorden. We zijn al overbelast en nu worden we ook nog lastiggevallen tijdens onze vakantie.” Maar sommige agenten onderbreken inderdaad hun vakantie, uit collegialiteit, zegt de NPB-voorzitter.