Sardinië roept noodtoestand uit, kurkeiken in gevaar door brand

Na wekenlange branden op Sardinië heeft de regering van het Italiaanse eiland in de Middellandse Zee de noodtoestand uitgeroepen. Honderden hectare land, vooral in de streken van Ogliastra en Nuorese in het oosten en noordoosten van het eiland, zijn in vlammen opgegaan, meldde het Italiaanse persbureau Ansa vrijdag. De regering van de autonome regio vroeg de centrale regering in Rome om hulp.