Clement is blij dat niemand bij Club Brugge aan de Champions League denkt, maar: “Dit is een vervelende periode voor mij”

Tussen Brugge en Kiev ligt morgen eerst nog... KV Oostende. Philippe Clement en co gaan voor de derde zege op rij in de vaderlandse competitie. De coach denkt niet dat het Champions League-verhaal voor afleiding zorgt. “Iedereen zit enkel met het hoofd bij Oostende. En zo hoort het”, stipuleert hij.

“De match tegen KVO komt zeker niet ongelegen want de competitie is een belangrijk doel”, aldus Clement. “Ze hebben meer kwaliteit dan vorig jaar. Ik heb hier nog niemand horen praten over match in Kiev van komende week. Binnenskamers is iedereen met enkel Oostende bezig.”

Clement overweegt wel om een paar jongens te wisselen met het oog op volgende week. “Niet om rust te geven, wel om iedereen scherp en klaar te houden. Ik heb een aantal dingen geprobeerd op training en morgen heb ik nog rustig tijd om een aantal knopen door te hakken.”

Mogelijk maakt Diatta zijn eerste minuten dit seizoen. “Hij is selecteerbaar en met veel goesting teruggekomen. Er is zeker een mogelijkheid dat hij minuten pakt morgen.”

Vanaken

De afgelopen week was er ook wat te doen rond Hans Vanaken, met vier goals in drie officiële matchen opnieuw vlammend aan het seizoen begonnen. Hij wordt genoemd in het buitenland. Clement onderstreepte nogmaals het belang van zijn middenvelder. “We kunnen het blijven herhalen: dit is een vervelende periode voor mij, want de transfermarkt is open tot 1 september. Ik ben ervan overtuigd dat de statistieken van Hans nog beter zullen worden. Hij komt minder aan de bal, maar hij zal belangrijkere baltoetsen hebben.”