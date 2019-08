Primeur in België: LED-systeem waarschuwt chauffeurs voor fietsers in Hasselt

Hasselt - De stad Hasselt heeft vrijdag een waarschuwingssysteem geplaatst om de veiligheid van fietsers op een tweerichtingsfietspad te verhogen. Automobilisten krijgen via een LED-strook een waarschuwing dat er een fietser of bromfietser nadert. Volgens de stad is het systeem een primeur in België.

Het systeem bevindt zich aan het kruispunt van de Maastrichtersteenweg en de Sint-Corneliusstraat, waar fietsers in twee richtingen voor de auto’s passeren. De LED-stroken zijn ingebouwd in de weg en in het fietspad. Fietsers worden vanop 50 meter aan elke kant gedetecteerd, waarna ter hoogte van de auto een LED-strip geactiveerd wordt. De automobilist ziet de LED-strip rood knipperen en weet dus dat er een tegenligger aankomt.

Het waarschuwingssysteem vormt tegelijk een meetsysteem, waarmee informatie over fietsers en automobilisten wordt verzameld. Het systeem heeft voor de stad een prijskaartje van zo’n 20.000 euro. Als deze eerste test een positieve evaluatie krijgt, wordt het systeem mogelijk uitgebreid naar andere kruispunten in Hasselt.