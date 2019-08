Maleisië wil zeventien kaderleden van Goldman Sachs vervolgen

Maleisië heeft vrijdag aangekondigd dat het nu ook zeventien huidige en vroegere kaderleden van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs wil vervolgen. De rechtszaak houdt verband met de corruptiezaak rond het Maleisische staatsinvesteringsfonds 1MDB.

Eerder werd de zakenbank zelf al aangeklaagd voor corruptie en witwassen. Goldman Sachs zou op frauduleuze wijze het investeringsfonds 1Malaysia Development Bhd (1MDB) hebben begeleid bij de uitgifte van obligaties, in ruil voor torenhoge commissies. De miljarden die met de obligaties werden opgehaald zijn niet ingezet voor de ontwikkeling van het land, maar werden verduisterd.

Ook de toenmalige eerste minister Najib Razak wordt genoemd in de zaak. Hij zou grote sommen geld hebben weggesluisd, om vastgoed te kopen in de VS, een privéjet en schilderijen van Van Gogh en Monet. Deze maand verschijnt de ex-premier voor de rechter.

Goldman Sachs-topman David Solomon heeft eerder al zijn excuses aangeboden. Maar voor de Maleisische regering volstond dat niet: ze eist een schadevergoeding van 7,5 miljard dollar (zo’n 6,6 miljard euro) van de bank.

Goldman Sachs zegt vrijdag in een reactie te zijn misleid door verschillende leden van de Maleisische regering en van het investeringsfonds. Ze betreurt ook niet te zijn gehoord, net zomin als de individuele directieleden, naar aanleiding van de nieuwe aanklacht. De zakenbank beklemtoont nog dat de affaire geen invloed heeft op het leiden van haar wereldwijde activiteiten.