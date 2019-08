Living Tomorrow investeert in vijftig meter hoog nieuwbouwproject in Vilvoorde

Vilvoorde - Living Tomorrow investeert in zijn site in Vilvoorde 23 miljoen euro in een 50 meter hoog pand dat de tentoonstellingsruimte uitbreidt met 1000 m2 en onderdak biedt aan een hotel met 90 kamers en restaurant. Op het dak komt er een modelluchthaven voor taxidrones. Dat meldt Het Laatste Nieuws en wordt bevestigd door stichter en voorzitter Frank Beliën.

Living Tomorrow, dat in samenwerking met bedrijven en instellingen het publiek laat kennismaken met toekomstige ontwikkelingen op vlak van wonen, leven en werken, opende in 1995 aan de Indringingsweg in Vilvoorde in aanwezigheid van Bill Gates zijn eerste Huis van de Toekomst. In 2000 werd een tweede Huis geopend en in 2007 een derde. Enkel het tweede Huis, dat inmiddels grotendeels omgevormd werd tot een congrescentrum, en het derde zijn momenteel nog operationeel.

Het nieuwe bouwproject laat vooreerst toe de tentoonstellingsruimte uit te breiden met zo’n 1000 m2. “We willen hier laten zien hoe de toekomst er uitziet van vele facetten die met het dagelijkse leven te maken hebben zoals de woonkamer, de keuken, de badkamer, het vergaderlokaal, de operatiezaal, de mobiliteit, opwekking en verbruik van energie, enzovoort. We gaan dus op dat vlak heel breed”, aldus Frank Beliën.

Er is ook een hotel voorzien met 90 kamers waar bezoekers deze futuristische ontwikkelingen echt kunnen beleven. Het bestaande restaurant verhuist naar de bovenverdieping van de nieuwbouw. “Op het dak willen we een modelluchthaven bouwen voor taxidrones en daarmee anticiperen op het feit dat op vele plaatsen nagedacht wordt over de mogelijkheden om met drones goederen en personen te vervoeren. Of deze luchthaven ooit operationeel wordt hangt af van de wetgeving”, aldus Beliën.

Het nieuwe pand wil ook energieneutraal zijn en zijn overtollige energie aan de omgeving leveren. “We plannen 120 diepteboringen om het gebouw door middel van betonactivering in de zomer te verkoelen met koelte - en in de winter te verwarmen met warmte - uit de ondergrond. Daarnaast zullen we fossielvrij energie opwekken uit zonnepanelen en ‘fuel cells’. Hiermee willen we aangeven hoe de CO2-uitstoot in steden en gemeenten kan verminderd worden”, aldus Beliën.

“Voor de realisatie van dit project willen we samenwerken met 70 partners, waarvan we op dit ogenblik reeds 25 toezeggingen hebben. De lening bij de bank is rond en we hebben ook reeds een omgevingsvergunning bekomen. We willen eind dit jaar starten met de bouw zodat het project midden 2021 in gebruik genomen kan worden. Het moet van Living Tomorrow de grootste innovatiecampus van Europa maken op vlak van wonen, werken, leven, enzovoort”, aldus Beliën.