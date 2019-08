Bierbeek - In de Bruulstraat in Lovenjoel, deelgemeente van Bierbeek, heeft vrijdagmiddag een gasontploffing plaatsgevonden in een woning. Er vielen geen gewonden, maar de woning moet wel afgebroken worden.

Het incident gebeurde iets na 12 uur, toen de bewoner pannenkoeken was aan het bakken. De ontploffing gebeurde aan het vuur waar de man bij stond. Alles in zijn woning is vernield door de klap, maar hij is zelf ongedeerd.

Foto: hsz